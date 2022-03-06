Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Микола Княжицький повідомив про проблеми на українсько-польському кордоні. За його словами, через дії українських прикордонників неможливо доставити гуманітарну допомогу з сусідньої Польщі.

Про це йдеться у дописі Миколи Княжицького у Facebook.

Нардеп звернувся до української влади з повідомленням про катастрофу на українському кордоні з Польщею.

Княжицький зазначив, що його друзі, депутати із Польщі, були вимушені годинами стояти на кордоні, щоб привезти в Україну гуманітарну допомогу. Проте, не дочекавшись перетину, покинули фури з допомогою та пішки повернулись, а от автомобілі досі стоять на кордоні.

“Поляки пропускають миттєво. А українці не пропускають взагалі нікого. Це – свинство та диверсія. Негайно пропустіть гуманітарку з Польщі!”, – написав Княжицький.

Він додав, що не може зрозуміти, чому виникла така ситуація, та як співголова українсько-польської міжпарламентської групи б‘є на сполох і звертається до українського уряду.