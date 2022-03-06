Про це йдеться у дописі Миколи Княжицького у Facebook.
Нардеп звернувся до української влади з повідомленням про катастрофу на українському кордоні з Польщею.
Княжицький зазначив, що його друзі, депутати із Польщі, були вимушені годинами стояти на кордоні, щоб привезти в Україну гуманітарну допомогу. Проте, не дочекавшись перетину, покинули фури з допомогою та пішки повернулись, а от автомобілі досі стоять на кордоні.
“Поляки пропускають миттєво. А українці не пропускають взагалі нікого. Це – свинство та диверсія. Негайно пропустіть гуманітарку з Польщі!”, – написав Княжицький.
Він додав, що не може зрозуміти, чому виникла така ситуація, та як співголова українсько-польської міжпарламентської групи б‘є на сполох і звертається до українського уряду.
“Вам не соромно? Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!! Ви хочете потім підтримки? Літаків? Броніків? Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!”, – резюмував нардеп.