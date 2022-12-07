Державна прикордонна служба України отримала від Королівства Норвегія потужні генератори. Це лише перша партія такої допомоги від норвежських партнерів. Також очікується передавання додаткових генераторів та засобів індивідуального захисту протягом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Така допомога надається українським прикордонникам у межах співробітництва з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія. Отримані генератори допоможуть українським прикордонникам, попри енергетичний терор РФ, ефективно здійснювати свої функції на кордоні, зокрема щодо протидії незаконному переміщенню матеріалів, які можуть нести радіаційну, хімічну, бактеріологічну чи ядерну загрози. Крім того, підвищиться автономність прикордонників у використанні засобів контролю, які потребують стаціонарного електроживлення чи підзаряджання.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія, яке є багаторічним партнером Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення радіаційної безпеки, вже передано значну кількість допомоги для підрозділів охорони державного кордону, зокрема, дозиметричне обладнання, засоби зв’язку екіпірування тощо.

ДПСУ продовжує реалізацію спільного з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія проєкту міжнародної технічної допомоги та сфокусована на подальшому розвитку такої співпраці.