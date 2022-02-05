Українські прикордонники поповнили ескадрилью трьома французькими вертольотами

Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома новими гелікоптерами з Франції. Їх будуть використовувати для відстежування ситуації на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у відомстві, борти AIRBUS H125 прибули в рамках угоди між Україною і Францією. Вони обладнані сучасною оптико-електронною системою спостереження, що дозволяє фільмувати моніторинг території та в режимі реального часу транслювати його на базу. Також у комплектацію входять гучномовці та спеціальні прожектори, що будуть працювати синхронно з системою спостереження.

Прикордонники додають, що H125 мають кращу маневровість та економніше витрачають пальне, ніж наявні МІ-8. Всього французькі гелікоптери можуть пролетіти без дозаправлення 500 кілометрів з максимальною швидкістю 220 км/год.

Пілотувати техніку будуть 15 українських військовослужбовців, які пройшли спеціальні курси підвищення кваліфікації у Франції.

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