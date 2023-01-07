Снайпери Державної прикордонної служби України на одному з напрямків біля Бахмута Донецької області зупинили просування російських армійців, які планували атакувати опорний пункт українських військових.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників”, – розповіли у Держприкордонслужбі.

А також додали, що снайпери, спостерігаючи за ворогом, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами українські прикордонники ліквідували російського командира та кулеметника. Відтак, російські армійці, втративши управління підрозділом, побоялися йти в наступ й втекли.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Також протягом минулої доби українська авіація завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.

Зокрема, за період широкомасштабного вторгненні російських військ в Україну українські захисники ліквідували вже понад 110 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.