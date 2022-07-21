Українські радіостанції зазнали кібератаки: хакери запустили фейк про Зеленського

Хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. По етеру запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомило TAVR Media у Facebook.

У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми зі здоров’ям Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Нині співробітники відповідних служб працюють над розв’язанням цієї проблеми.

“Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що компанія включає вісім радіостанцій. Серед них “Хіт FM”, “Мелодія FM”, “Radio Relax”, “Наше радіо”, “Classic Radio”, “Radio Jazz”, “Радіо Рокс” та “KISS FM”. Зокрема це стосується “Радіо Байрактар”, яке мовить замість “Русского радио”.