російсько-українська війна
14:29 Російські загарбники розмістили військову техніку та зброю у машинній залі енергоблока Запорізької АЕС
14:23 Нацрада скасувала телевізійні всі ліцензії «Медіа Групи Україна» Ахметова
14:21 Українські радіостанції зазнали кібератаки: хакери запустили фейк про Зеленського
13:58 Google запускає в Україні Google гаманець
13:48 Харківщина: Понад 6 тисяч об’єктів потребують відновлення, 2,5 тисячі з них — житлові будинки
13:47 Соцмережа LinkedIn тепер доступна українською
13:21 Машинобудівна компанія ABB покидає російський ринок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну
13:12 У Вінниці кількість жертв внаслідок ракетного удару зросла до 26 осіб: померла ще одна дівчина
13:12 «Він занадто здоровий» — голова ЦРУ не має інформації про поганий стан Путіна
12:33 Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку
12:30 У Маріуполі росіяни погрозами вимагають від фермерів безоплатно передати їм землю та майно
12:26 За перше півріччя 2022 року у Росії кількість банкрутств зросла майже на 40%
11:55 На війні загинув український журналіст InfoCar Микола Рачок
11:51 «Допомогли змінити російську поведінку»: Порошенко подякував американцям за HIMARS, а військові просять передати ще
11:41 Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 21 липня
11:30 СБУ затримала посадовця з підприємства Кривого Рогу, який корегував вогонь окупантів
11:08 Зеленському відмовили у виступі на саміті торгового союзу Меркосур
11:00 У Франції ліквідують російський пропагандистський мовник Sputnik News
10:03 Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет: постраждала одна людина
10:00 «Пріорітет військових РФ — захоплення критичної інфраструктури України» — британська розвідка
09:35 На Донеччині окупанти за добу зруйнували дві школи та вбили одного мирного мешканця
09:30 358 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну
08:49 У США сподіваються на глобальне обмеження цін на російську нафту до грудня — Reuters
08:21 Дніпропетровщина: росіяни вдарили з «Градів» по Нікопольському району
07:27 21 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Спека на заході та грози на сході: прогноз погоди на 21 липня
01:15 Близько $350 тисяч витрачено на дзвінки в РФ – ексрадник глави МВС Андрусів щодо коштів «на інформаційну боротьбу»

20 липня

23:47 Двопартійна сенатська група досягла угоди щодо перепису закону про підрахунок голосів
23:14 Полонений окупант зізнався в обстрілах цивільних в Маріуполі
22:53 Попри обстріли росіян професійні спортсмени Харківщини продовжують тренування
22:12 «Росіяни хочуть крові, а не переговорів» – Кулеба прокоментував заяву глави МЗС РФ Лаврова

Українські радіостанції зазнали кібератаки: хакери запустили фейк про Зеленського

Хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. По етеру запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Четвер, 21 липня 2022, 14:21
Підтримати

Про це повідомило TAVR Media у Facebook.

У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми зі здоров’ям Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Нині співробітники відповідних служб працюють над розв’язанням цієї проблеми.

“Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що компанія включає вісім радіостанцій. Серед них “Хіт FM”, “Мелодія FM”, “Radio Relax”, “Наше радіо”, “Classic Radio”, “Radio Jazz”, “Радіо Рокс” та “KISS FM”. Зокрема це стосується “Радіо Байрактар”, яке мовить замість “Русского радио”.

Теги: Володимир Зеленський, кібератаки, кібератака, Руслан Стефанчук, хакери, хакерська атака

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook