Українські радіостанції зазнали кібератаки: хакери запустили фейк про Зеленського

Про це повідомило TAVR Media у Facebook.
У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми зі здоров’ям Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Нині співробітники відповідних служб працюють над розв’язанням цієї проблеми.
“Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що компанія включає вісім радіостанцій. Серед них “Хіт FM”, “Мелодія FM”, “Radio Relax”, “Наше радіо”, “Classic Radio”, “Radio Jazz”, “Радіо Рокс” та “KISS FM”. Зокрема це стосується “Радіо Байрактар”, яке мовить замість “Русского радио”.
- Нагадаємо, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача, на якій згадується оперативне командування “Південь”.
- Раніше повідомлялося, що на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.