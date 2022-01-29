На тлі можливої російської агресії цього року в Києві розпочалося створення нових сил територіальної оборони. Їх хочуть сформувати в корпус чисельністю до 130 тис. осіб. Серед резервістів звичайні люди: фрілансери, юристи, програмісти та інші.

Про це повідомляє Reuters.

З понеділка по п’ятницю Михайло – юрист, Олександр – програміст, а Костянтин – фрілансер. Однак, у суботу вони зібралися на покинутому будівництві на околиці Києва, щоб тренуватися як резервісти української армії та бути готовими у разі війни з Росією.

У суботніх тренуваннях взяли участь близько 70 місцевих жителів, деякі в повному піхотному спорядженні з мисливськими рушницями та з бойовим досвідом. Інші у кросівках та повсякденному спортивному одязі.

Я хвилююся. Хочу Україну, яка мирно розвивається. Я хочу, щоб це була квітуча мирна країна, як Польща, як Чехія, як Німеччина, як усі європейські країни”, — зазначив Костянтин Севчук, 43-річний фрілансер, який зауважив, що досі уникав будь-яких контактів з військовими після того, як провів рік на Донбасі у 2014-2015 роках під час загальної мобілізації.

Програміст Олександр брав участь у протестах на Майдані в Києві. Він наголосив, що не відчував себе готовим до боротьби, коли Росія анексувала Крим.

Тепер мені за 30, і пора приєднатися. Краще зараз, ніж коли вже буде пізно. Я хочу бути готовим”, — сказав Олександр.

Під час демонстраційний навчать юрист Михайло повідомив, що раніше вже мав досвід військової справи, а також хоче, щоб його діти “жили у законослухняній, демократичній країні та знали, що таке свобода, і були готові за неї боротися”.

Моя схильність до військового ремесла виникла задовго до війни. Тепер це має сенс”, — зазначив він.

Reuters також поділилося світлинами з місця проведення тренувань. На титульному фото добірки можна побачити телеведучого, політичного діяча та засновника партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка.