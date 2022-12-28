Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України евакуювали з Донеччини єнота у безпечніші регіони України.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

“Ні… ні… ні! Це не вкрадений окупантами єнот із Херсона! Це єнот із Донеччини, де наші рятувальники допомагають евакуюватися в безпечніші регіони України не тільки мирним громадянам, а й пухнастикам”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що лише минулої доби фахівці Головного управління ДСНС України у Донецькій області надали допомогу під час перевезення з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги у місті Покровськ 15 особам. У Покровському районі надано допомогу 64 громадянам, 4 з яких – діти.

Нагадаємо, що у листопаді цього року російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота.

Факт викрадення із зоопарку екзотичної тварини, якій окупанти навряд чи зможуть надати адекватні умови проживання та харчування, як і представлення цього як єдиної гарної новини, викликали бурхливу реакцію серед українців.

Дехто жартував, що єнота росіяни украли як заміну пральній машинці. Також жартували, що росіяни використовували єнота для надання псевдосвідчень (у “кращих” традиціях пропагандистських прокремлівських ЗМІ), і що єнот скоро повернеться в Україну, як і повернулися деокуповані території. І що український єнот стане своєрідним месником на землях загарбників.