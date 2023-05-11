Франція передала українським надзвичайникам чергову партію гуманітарної допомоги, серед якої – пожежно-рятувальне спорядження та прилади для пошуку постраждалих з-під завалів.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Відтак, 10 травня, за участі голови ДСНС Сергія Крука та надзвичайного і повноважного посла Республіки Франції в Україні пана Етьєна де Понсена відбулася церемонія передачі чергової партії гуманітарної допомоги для українських рятувальників.

За словами голови ДСНС, це вже 5 частина гуманітарної допомоги від уряду Франції у вигляді пожежно-рятувального спорядження, дихального обладнання, аварійно-рятувального інструменту та приладів для пошуку постраждалих з-під завалів.

Сергій Крук зазначив, що отримана гуманітарна допомога, спільні навчальні та безпекові проєкти – це все посилює українських рятувальників та дає змогу швидко інтегруватися в Механізм цивільного захисту ЄС.

Своєю чергою, Етьєн де Понсен підкреслив, що Франція буде поряд з Україною, демонструватиме свою солідарність і буде підтримувати нашу країну стільки, скільки знадобиться до перемоги.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Французькою Республікою було надано гуманітарну допомогу для ДСНС у вигляді 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, моторні човни, генератори різної потужності, пожежно-рятувальне спорядження, зокрема, речове та медичне, аварійно-рятувальне обладнання тощо.

Також французькі фахівці залучені до навчань та тренінгів для спеціалістів з підводного розмінування та кінологічних служб ДСНС.

У відомстві зазначили, що з огляду на те, що нові виклики вимагають постійної роботи над удосконаленням професійних навичок, українські рятувальники активно працюють над цим разом із європейськими партнерами. А також додали, що це особливо актуально в контексті приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС.