Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Відтак, 10 травня, за участі голови ДСНС Сергія Крука та надзвичайного і повноважного посла Республіки Франції в Україні пана Етьєна де Понсена відбулася церемонія передачі чергової партії гуманітарної допомоги для українських рятувальників.
За словами голови ДСНС, це вже 5 частина гуманітарної допомоги від уряду Франції у вигляді пожежно-рятувального спорядження, дихального обладнання, аварійно-рятувального інструменту та приладів для пошуку постраждалих з-під завалів.
Сергій Крук зазначив, що отримана гуманітарна допомога, спільні навчальні та безпекові проєкти – це все посилює українських рятувальників та дає змогу швидко інтегруватися в Механізм цивільного захисту ЄС.
Своєю чергою, Етьєн де Понсен підкреслив, що Франція буде поряд з Україною, демонструватиме свою солідарність і буде підтримувати нашу країну стільки, скільки знадобиться до перемоги.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Французькою Республікою було надано гуманітарну допомогу для ДСНС у вигляді 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, моторні човни, генератори різної потужності, пожежно-рятувальне спорядження, зокрема, речове та медичне, аварійно-рятувальне обладнання тощо.
Також французькі фахівці залучені до навчань та тренінгів для спеціалістів з підводного розмінування та кінологічних служб ДСНС.
У відомстві зазначили, що з огляду на те, що нові виклики вимагають постійної роботи над удосконаленням професійних навичок, українські рятувальники активно працюють над цим разом із європейськими партнерами. А також додали, що це особливо актуально в контексті приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС.
- Україна отримала від Франції другу мобільну лабораторію ДНК для роботи у регіонах активних бойових дій.
- Амбасадорка Німеччини Анка Фельдгузен відвідала Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій й передала рятувальникам 14 одиниць спецтехніки від Німеччини.
- Франція готова надати Україні 2 мільярди євро в межах довгострокової програми, частину з цих коштів буде спрямовано на відновлення України.