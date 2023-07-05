Джерело: ДСНС України.
Це обладнання є необхідним для Служби порятунку і буде спрямоване для використання у гуманітарному розмінуванні території України.
Україна увійшла до переліку країн, найбільш забруднених мінами. На сьогодні 30% території є потенційно небезпечною, це приблизно 174 тис. кв. км. На очищення України від боєприпасів можуть знадобитися десятиліття.
З 24 лютого 2022 року піротехніками ДСНС знешкоджено понад 407 тис. 292 од. боєприпасів, у тому числі 3 тис. 43 од. авіаційних бомб.
- У Міністерстві економіки повідомили про те, що в Україні почнуть виробляти машини для розмінування територій.
- 15 червня Німеччина передала українським армійцям додаткові два танки для розмінування Wisent 1.