Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Німеччини 10 металодетекторів для розмінування.

Джерело: ДСНС України.

Це обладнання є необхідним для Служби порятунку і буде спрямоване для використання у гуманітарному розмінуванні території України.

Україна увійшла до переліку країн, найбільш забруднених мінами. На сьогодні 30% території є потенційно небезпечною, це приблизно 174 тис. кв. км. На очищення України від боєприпасів можуть знадобитися десятиліття.

З 24 лютого 2022 року піротехніками ДСНС знешкоджено понад 407 тис. 292 од. боєприпасів, у тому числі 3 тис. 43 од. авіаційних бомб.