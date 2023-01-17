На Закарпатті рятувальники отримали від словацьких партнерів потужний засіб електрогенерації.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аби забезпечити пожежно-рятувальні підрозділи засобами електрогенерації, днями іноземні партнери надали закарпатським рятувальникам чергову гуманітарну допомогу.

Завдяки Європейському механізму цивільного захисту, Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки, за сприяння UPCM Logistic Hub Slovakia, передало аварійно-рятувальному загону спецпризначення генератор потужністю 630 кВт.

Це потужне обладнання при необхідності забезпечуватиме електропостачанням даний рятувальний підрозділ, “Пункт незламності”, а також потреби установ та організацій у випадку надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ворожими обстрілами по об’єктах критичної інфраструктури.

“Дякуємо словацьким партнерам за свідому позицію, а також за сприяння ефективній діяльності оперативно-рятувальної служби у період воєнного стану”, – подякували у ДСНС.

Варто зазначити, що нещодавно Збройні сили України отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2 словацького виробництва, яка зміцнить оборону України від повномасштабної збройної агресії РФ.

Це наразі остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство “КОНШТРУКТА-Дефенс”, що належить Міністерству оборони, зобов’язалася постачити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня.

Крім виконання контракту на постачання 8 одиниць самохідних гаубиць Zuzana, “КОНШТРУКТА-Дефенс” виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина та Королівством Норвегія.

Міністр оборони Ярослав Надь зазначив, що Словаччина “твердо підтримує Україну”, котра бореться з російською агресією.