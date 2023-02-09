Сьогодні, 9 лютого, рятувальники зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які прибули до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу, розпочали пошуково-рятувальні роботи у турецькій провінції Хатай.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“Допомога Туреччині: Рятувальники Зведеного загону ДСНС розпочали пошуково-рятувальні роботи на визначеній ділянці в провінції Хатай”, – йдеться у повідомленні ДСНС України.

Крім того, українські рятувальники розгорнули наметове містечко в районі Доанкой м. Антакья провінції Хатай.

Зазначимо, що 8 лютого, перша група рятувальників ДСНС України прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Перша група зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування вчора прибули до аеропорту міста Газіантеп й вирушили до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців.

Друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

За даними ДСНС, загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

Варто зауважити, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався 6 лютого у Туреччині та Сирії, зросла до понад 17 000 осіб.

За останніми даними влади, жертвами землетрусу, який сколихнув південь Туреччини та Сирію 6 лютого, стали щонайменше 17 176 осіб.

Зокрема кількість загиблих у Туреччині зросла до 14 014, про що повідомив очільник України Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до постраждалого міста Газіантеп.

У Сирії кількість жертв – 3 162 особи, серед яких 1 900 – це мешканці контрольованих повстанцями районів на північному заході країни та 1 262 жителі районів, контрольованих сирійською владою.

Повідомляється також про десятки тисяч поранених в обох країнах. Рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вижити, під завалами будівель.