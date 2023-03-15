Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Повідомляється, що центр було збудовано в ході реалізації проєкту “Підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями – BRIDGE” в межах спільної операційної орограми “Румунія-Україна 2014-2020”.
Захід відбувся за участі міністра внутрішніх справ Румунії, а також керівництва структур МВС Румунії (Генеральний Інспекторат з надзвичайних ситуацій, Генеральний інспекторат Жандармерії, Генеральний інспекторат авіації).
Також в межах зустрічі відбулося обговорення результатів впровадження проєкту та перспективи подальшої транскордонної співпраці.
За даними ДСНС України, надалі планується розробити спільну навчальну програму та план навчань на базі цього навчально-тренувального центру із залученням представників ДСНС.
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