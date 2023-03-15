Делегація ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області взяла участь у конференції, організованої з нагоди урочистого відкриття в місті Сірет (Румунія) навчально-тренувального центру.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Повідомляється, що центр було збудовано в ході реалізації проєкту “Підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями – BRIDGE” в межах спільної операційної орограми “Румунія-Україна 2014-2020”.

Захід відбувся за участі міністра внутрішніх справ Румунії, а також керівництва структур МВС Румунії (Генеральний Інспекторат з надзвичайних ситуацій, Генеральний інспекторат Жандармерії, Генеральний інспекторат авіації).

Також в межах зустрічі відбулося обговорення результатів впровадження проєкту та перспективи подальшої транскордонної співпраці.

За даними ДСНС України, надалі планується розробити спільну навчальну програму та план навчань на базі цього навчально-тренувального центру із залученням представників ДСНС.