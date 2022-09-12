Українська студія Starni Games створила онлайн-гру Ukraine War Stories. Гравці мають виживати в окупації та виїхати в безпечне місце з Бучі, Гостомеля та Маріуполя.

Про це повідомила українська студія.

Один з розробників перебував у Бучі під час окупації. У грі представлено три “візуальні новели” про міста, які були окуповані російськими військовими. У них використовують справжні фотографії з міст, а кожна “новела” заснована на реальних подіях.

Серед історій є перші удари по летовищу в Гостомелі до різанини в Бучі, а також спротиву в Маріуполі.

“Вашим завданням буде зберегти життя собі та своїм близьким, і зрештою опинитись у безпеці. Це потребуватиме величезної хоробрості та кмітливості, і обійтися без жертв вдасться не завжди”, – зазначено у тизері до гри.

Наприклад, одна з історій описує сценарій про персонажа Яріка Кравченко та його сестру Віку, які приїхали в Бучу, аби перечекати атаку на Київ. Їхня мати медик, яка захищає столицю в лавах ТрО. Головним героям потрібно вижити, бо вони застрягли в Бучі, і не можуть евакуюватись самотужки.

Українська студія знаходиться в Києві. Один з розробників провів тиждень в гаражному підвалі, доки не з’явилася можливість евакуюватись з Бучі. Він перебував там разом з родиною. Крім того, російські окупанти розграбували будинок чоловіка.

Розробники використали цей досвід при створенні гри. Її планують випустити у жовтні 2022 року безплатно. Студія зазначила, що має на меті “розповісти світовій аудиторії про досвід народу України”.