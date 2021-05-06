Українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком, – ЗМІ

Про це повідомляє молдовське видання RISE Moldova.
Журналісти-розслідувачі вияснили, що викрадення Чауса планувалося щонайменш за 19 днів до цього. За екссуддею стежило більш ніж 10 осіб у період з 15 березня по 3 квітня цього року.
Усі ці люди прибули у Молдову окремими групами й періодично змінювали місце проживання, не мешкали разом і поїхали окремо в різний час. У матеріалах слідства, які опинилися у розпорядженні журналістів, вказано, що щонайменш п’ятеро з них показали на митниці паспорти з фейковими іменами.
Видання зазначає, що один українців, 34-річний Юрій Коваленко, прибув в Молдову автобусом 15 березня через пункт пропуску Атаки – Могилів-Подільський. Через два дні чоловік орендував автомобіль – червоний Hyundai Accent.
“Автомобіль був обладнаний системою GPS, тому можна було відстежити його маршрут”, – пишуть розслідувачі.
18, 19 та 20 березня чоловік на цьому авто рухався по Кишиневу за ідентичним маршрутом. Зокрема, він заїжджав до готелю свого напарника Івана Федосенка. Чоловіки прибули одним рейсом. Також далі Коваленко їздив до будинку у мікрорайоні Ботаніка на бульварі Дебечал, де проживав Чаус.
Маячок вказав, що 20 березня Коваленко поїхав напряму будинку Чауса. Вночі о 1:07 він зупинився біля готелю на вулиці Петру Мовіле та о 01:41 поїхав звідти.
21 березня о 9 ранку чоловік виїхав об 11:38, заїхав на 20 хвилин до винного магазину у центрі Кишинева, а о 12:05 здав орендоване авто. Того ж дня він поїхав з Молдови через Атаки. При цьому його напарник Федосенко залишився ще на кілька днів.
24 березня у післяобідній час Коваленко разом зі ще одним українцем пішки перетнув кордон з Молдовою в Атаках. Журналісти пишуть, що другим чоловіком був “Едуард Ставицький”, справжнє ім’я якого – Андрій Куценко.
Наступного дня, 25 березня, Коваленко орендував авто у тій самій компанії. У його розпорядженні на наступні два дні опинився автомобіль Volkswagen Jetta. Близько 10:10 машина зупинилася у мікрорайоні Ботаніка недалеко від дому Чауса. З 15:07 до 16:48 машина стояла біля готелю на вул. Пушкіна, а з 18 години й до наступного дня – на вулиці Каля Орхейулуй біля ресторану.
27 березня Коваленко вирішив продовжити термін оренди авто. Тоді він дізнався, що отримав штраф за порушення правил дорожнього руху. Того ж дня авто стояло біля будинку Чауса, а потім – біля винного магазину, куди вже приїздив українець.
28 березня Коваленко з напарником здали авто й змінили готель.
Відомо, що 29 березня у тій самій компанії авто орендував 36-річний Олексій Сотников. Він обрав білий Renault Megane без системи GPS. Чоловік користувався ним протягом трьох днів.
30 березня українець Олексій Нечаєв у тій же компанії орендував те саме авто, яке здав Коваленко – Volkswagen Jetta з GPS. Система зафіксувала, що авто під’їжджало до будинку Чауса. А наступного дня, 31 березня, авто паркувався поруч з трьома машинами біля парку Сергія Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz і Renault Scenic, дві з яких потім будуть використані для викрадення судді.
Народний депутат від “Євросолідарності” Володимир Ар’єв розповів, що після вивезення з Молдови Миколу Чауса тримали на об’єкті Міноборони в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область).
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.
- Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.