Українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком, – ЗМІ

Громадяни України, ймовірно працівники розвідки, які причетні до викрадення колишнього судді Миколи Чауса в столиці Молдови, пересувалися на орендованому авто з GPS-маячком. Завдяки цьому слідство змогло встановити їхній маршрут пересування.

Про це повідомляє молдовське видання RISE Moldova.

Журналісти-розслідувачі вияснили, що викрадення Чауса планувалося щонайменш за 19 днів до цього. За екссуддею стежило більш ніж 10 осіб у період з 15 березня по 3 квітня цього року.

Усі ці люди прибули у Молдову окремими групами й періодично змінювали місце проживання, не мешкали разом і поїхали окремо в різний час. У матеріалах слідства, які опинилися у розпорядженні журналістів, вказано, що щонайменш п’ятеро з них показали на митниці паспорти з фейковими іменами.

Видання зазначає, що один українців, 34-річний Юрій Коваленко, прибув в Молдову автобусом 15 березня через пункт пропуску Атаки – Могилів-Подільський. Через два дні чоловік орендував автомобіль – червоний Hyundai Accent.

“Автомобіль був обладнаний системою GPS, тому можна було відстежити його маршрут”, – пишуть розслідувачі.

18, 19 та 20 березня чоловік на цьому авто рухався по Кишиневу за ідентичним маршрутом. Зокрема, він заїжджав до готелю свого напарника Івана Федосенка. Чоловіки прибули одним рейсом. Також далі Коваленко їздив до будинку у мікрорайоні Ботаніка на бульварі Дебечал, де проживав Чаус.

Маячок вказав, що 20 березня Коваленко поїхав напряму будинку Чауса. Вночі о 1:07 він зупинився біля готелю на вулиці Петру Мовіле та о 01:41 поїхав звідти.

21 березня о 9 ранку чоловік виїхав об 11:38, заїхав на 20 хвилин до винного магазину у центрі Кишинева, а о 12:05 здав орендоване авто. Того ж дня він поїхав з Молдови через Атаки. При цьому його напарник Федосенко залишився ще на кілька днів.

24 березня у післяобідній час Коваленко разом зі ще одним українцем пішки перетнув кордон з Молдовою в Атаках. Журналісти пишуть, що другим чоловіком був “Едуард Ставицький”, справжнє ім’я якого – Андрій Куценко.

Наступного дня, 25 березня, Коваленко орендував авто у тій самій компанії. У його розпорядженні на наступні два дні опинився автомобіль Volkswagen Jetta. Близько 10:10 машина зупинилася у мікрорайоні Ботаніка недалеко від дому Чауса. З 15:07 до 16:48 машина стояла біля готелю на вул. Пушкіна, а з 18 години й до наступного дня – на вулиці Каля Орхейулуй біля ресторану.

27 березня Коваленко вирішив продовжити термін оренди авто. Тоді він дізнався, що отримав штраф за порушення правил дорожнього руху. Того ж дня авто стояло біля будинку Чауса, а потім – біля винного магазину, куди вже приїздив українець.

28 березня Коваленко з напарником здали авто й змінили готель.

Відомо, що 29 березня у тій самій компанії авто орендував 36-річний Олексій Сотников. Він обрав білий Renault Megane без системи GPS. Чоловік користувався ним протягом трьох днів.

30 березня українець Олексій Нечаєв у тій же компанії орендував те саме авто, яке здав Коваленко – Volkswagen Jetta з GPS. Система зафіксувала, що авто під’їжджало до будинку Чауса. А наступного дня, 31 березня, авто паркувався поруч з трьома машинами біля парку Сергія Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz і Renault Scenic, дві з яких потім будуть використані для викрадення судді.