Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

У розвідці наголосили, що загроза терористичного акту пов’язана з ініціативою Кремля спровокувати інцидент, що “призведе до технологічної катастрофи й людських втрат” і який можна використати як привід для нападу на Україну, звинувативши державу у порушенні Мінських домовленостей.

Інформація щодо об’єктів або була наявна у розвідки, або її зібрали в ОРДЛО. Обирали місця потенційної загрози з огляду на їхній масштаб та небезпечність негативних наслідків.

За аналізом розвідників під загрозою: 

  • Філія №4 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Єнакіївський коксохімпром” (м. Єнакієве).
  • Філія №6 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Ясинівський коксохімічний завод” (м. Макіївка).
  • Філія №7 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Макіївкокс” (м. Макіївка).
  • Шахта “Юний Комунар” (н.п. Бунге).
  • ДП “Донецький казенний завод хімічних виробів” (м. Донецьк).
  • ВАТ “Концерн “Стирол” (м. Горлівка).
  • Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське).
  • Державне підприємство “Горлівський хімічний завод” (м. Горлівка).
  • ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.
  • ПАТ Торгово-виробнича фірма “Полюс”.
  • Фільтраційні станції.

м. Донецьк:

  • ТОВ “ДПЗ”.
  • ОБ’ЄДНАННЯ “ВІНТЕРПРОМ”.
  • Гідровузол №26 “Червона зірка”.
  • ПУ “Донецькміськводоканал”.
  • ДП “Вода Донбасу” – хлор
  • Петровський водопровідний вузол
  • ПрАТ “Донецькриба”.
  • КО “Холод Плюс”.
  • Хлораторна шахта “ім. М. Горького”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторна шахта “17-17 біс”
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторна шахта “Лідіївка”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторна шахта “ім. Є.Т. Абакумова”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторна шахта «ім. М.І, Калініна» ВП “Управління з гасіння териконів, профілактики та рекультивації земель” ДП “Макіїввугілля”.
  • Хлораторна шахта №9 “Капітальна”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторні шахти “ім. А.Ф.Засядька”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.
  • Хлораторні шахти “ім. Челюскінців”.
  • ВП “ДУТППОРЗ”
  • ДП «ДВЕК»
  • Хлораторна ВОК шахти “Заперевальна – 2”
  • ВП “ДУТППОРЗ”.
  • ДП “ДВЕК”.

м. Горлівка:

  • Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Водопровідний вузол Горлівського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • ТОВ “Твій виробник”.
  • ДП “Стірол”.
  • ДП “Горлівський хімічний завод”.
  • Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП “Укрхімтрансаміак”.

м. Дебальцеве:

  • Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Хлораторна ВНС “Перекачування” Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

м. Докучаєвськ:

  • Державний резервний фонд ДНР (управління у м. Докучаєвськ) (п. Ясний)

м. Єнакієве:

  • Філія №4 “Єнакіївський коксохімпром” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.
  • Волинцівська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”
  • Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ПУВКГ КП «Компанія “Вода Донбасу”.
  • Єнікаєвська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”

м. Хрестівка (Кировское):

  • Кіровський Водонапірний вузол Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

м. Макіївка:

  • Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • ПАТ “Торгівельно-продуктивна фірма “Полюс”.
  • ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.
  • Склад хлору ВП “Шахта Яісновська-Глибока”, ВП «Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”
  • Очисні споруди “Шахта “Холодна Балка” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
  • Очисні споруди ПВП “Гірник-95”.
  • ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
  • Очисні споруди СП “ВОК ЛШ ім. В.І. Леніна” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
  • Філія №6 “ЯКХЗ” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.
  • Філія №7 “Макіївкокс” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.

м. Харцизьк:

  • Філія №1 “Харцизький сталепровідний канатний завод “Сілур” ТОВ “Ростекспоснаб 8”.
  • Очисні споруди Харцизького ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
  • Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” (смт. Зуївка)
  • ВП “Зуївська ГЕС” РП “Енергія Донбасу” (м. Зугрес)
  • Очисні споруди ПУ “Зугресводоканал” ДП “Вода Донбасу” (м. Зугрес)

м. Шахтарськ:

  • Очисні споруди Шахтарського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”

Амвросіївський район:

  • Хлораторна Білоярівського водозабору Амвросіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

 