Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
У розвідці наголосили, що загроза терористичного акту пов’язана з ініціативою Кремля спровокувати інцидент, що “призведе до технологічної катастрофи й людських втрат” і який можна використати як привід для нападу на Україну, звинувативши державу у порушенні Мінських домовленостей.
Інформація щодо об’єктів або була наявна у розвідки, або її зібрали в ОРДЛО. Обирали місця потенційної загрози з огляду на їхній масштаб та небезпечність негативних наслідків.
За аналізом розвідників під загрозою:
- Філія №4 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Єнакіївський коксохімпром” (м. Єнакієве).
- Філія №6 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Ясинівський коксохімічний завод” (м. Макіївка).
- Філія №7 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Макіївкокс” (м. Макіївка).
- Шахта “Юний Комунар” (н.п. Бунге).
- ДП “Донецький казенний завод хімічних виробів” (м. Донецьк).
- ВАТ “Концерн “Стирол” (м. Горлівка).
- Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське).
- Державне підприємство “Горлівський хімічний завод” (м. Горлівка).
- ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.
- ПАТ Торгово-виробнича фірма “Полюс”.
- Фільтраційні станції.
м. Донецьк:
- ТОВ “ДПЗ”.
- ОБ’ЄДНАННЯ “ВІНТЕРПРОМ”.
- Гідровузол №26 “Червона зірка”.
- ПУ “Донецькміськводоканал”.
- ДП “Вода Донбасу” – хлор
- Петровський водопровідний вузол
- ПрАТ “Донецькриба”.
- КО “Холод Плюс”.
- Хлораторна шахта “ім. М. Горького”.
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторна шахта “17-17 біс”
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторна шахта “Лідіївка”.
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторна шахта “ім. Є.Т. Абакумова”.
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторна шахта «ім. М.І, Калініна» ВП “Управління з гасіння териконів, профілактики та рекультивації земель” ДП “Макіїввугілля”.
- Хлораторна шахта №9 “Капітальна”.
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторні шахти “ім. А.Ф.Засядька”.
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
- Хлораторні шахти “ім. Челюскінців”.
- ВП “ДУТППОРЗ”
- ДП «ДВЕК»
- Хлораторна ВОК шахти “Заперевальна – 2”
- ВП “ДУТППОРЗ”.
- ДП “ДВЕК”.
м. Горлівка:
- Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Водопровідний вузол Горлівського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- ТОВ “Твій виробник”.
- ДП “Стірол”.
- ДП “Горлівський хімічний завод”.
- Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП “Укрхімтрансаміак”.
м. Дебальцеве:
- Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Хлораторна ВНС “Перекачування” Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
м. Докучаєвськ:
- Державний резервний фонд ДНР (управління у м. Докучаєвськ) (п. Ясний)
м. Єнакієве:
- Філія №4 “Єнакіївський коксохімпром” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.
- Волинцівська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”
- Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ПУВКГ КП «Компанія “Вода Донбасу”.
- Єнікаєвська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”
м. Хрестівка (Кировское):
- Кіровський Водонапірний вузол Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
м. Макіївка:
- Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- ПАТ “Торгівельно-продуктивна фірма “Полюс”.
- ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.
- Склад хлору ВП “Шахта Яісновська-Глибока”, ВП «Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”
- Очисні споруди “Шахта “Холодна Балка” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
- Очисні споруди ПВП “Гірник-95”.
- ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
- Очисні споруди СП “ВОК ЛШ ім. В.І. Леніна” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.
- Філія №6 “ЯКХЗ” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.
- Філія №7 “Макіївкокс” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.
м. Харцизьк:
- Філія №1 “Харцизький сталепровідний канатний завод “Сілур” ТОВ “Ростекспоснаб 8”.
- Очисні споруди Харцизького ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
- Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” (смт. Зуївка)
- ВП “Зуївська ГЕС” РП “Енергія Донбасу” (м. Зугрес)
- Очисні споруди ПУ “Зугресводоканал” ДП “Вода Донбасу” (м. Зугрес)
м. Шахтарськ:
- Очисні споруди Шахтарського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”
Амвросіївський район:
- Хлораторна Білоярівського водозабору Амвросіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.
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