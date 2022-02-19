Головне управління розвідки МО України опублікувало список об'єктів на Донбасі, які можуть стати ціллю для здійснення терактів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

У розвідці наголосили, що загроза терористичного акту пов’язана з ініціативою Кремля спровокувати інцидент, що “призведе до технологічної катастрофи й людських втрат” і який можна використати як привід для нападу на Україну, звинувативши державу у порушенні Мінських домовленостей.

Інформація щодо об’єктів або була наявна у розвідки, або її зібрали в ОРДЛО. Обирали місця потенційної загрози з огляду на їхній масштаб та небезпечність негативних наслідків.

За аналізом розвідників під загрозою:

Філія №4 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Єнакіївський коксохімпром” (м. Єнакієве).

Філія №6 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Ясинівський коксохімічний завод” (м. Макіївка).

Філія №7 ЗАТ “Зовнішторгсервіс” – “Макіївкокс” (м. Макіївка).

Шахта “Юний Комунар” (н.п. Бунге).

ДП “Донецький казенний завод хімічних виробів” (м. Донецьк).

ВАТ “Концерн “Стирол” (м. Горлівка).

Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське).

Державне підприємство “Горлівський хімічний завод” (м. Горлівка).

ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.

ПАТ Торгово-виробнича фірма “Полюс”.

Фільтраційні станції.

м. Донецьк:

ТОВ “ДПЗ”.

ОБ’ЄДНАННЯ “ВІНТЕРПРОМ”.

Гідровузол №26 “Червона зірка”.

ПУ “Донецькміськводоканал”.

ДП “Вода Донбасу” – хлор

Петровський водопровідний вузол

ПрАТ “Донецькриба”.

КО “Холод Плюс”.

Хлораторна шахта “ім. М. Горького”.

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторна шахта “17-17 біс”

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторна шахта “Лідіївка”.

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторна шахта “ім. Є.Т. Абакумова”.

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторна шахта «ім. М.І, Калініна» ВП “Управління з гасіння териконів, профілактики та рекультивації земель” ДП “Макіїввугілля”.

Хлораторна шахта №9 “Капітальна”.

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторні шахти “ім. А.Ф.Засядька”.

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

Хлораторні шахти “ім. Челюскінців”.

ВП “ДУТППОРЗ”

ДП «ДВЕК»

Хлораторна ВОК шахти “Заперевальна – 2”

ВП “ДУТППОРЗ”.

ДП “ДВЕК”.

м. Горлівка:

Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Водопровідний вузол Горлівського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

ТОВ “Твій виробник”.

ДП “Стірол”.

ДП “Горлівський хімічний завод”.

Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП “Укрхімтрансаміак”.

м. Дебальцеве:

Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Хлораторна ВНС “Перекачування” Дебальцевського ПУВКГ Єнакіївського ПУВКХ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

м. Докучаєвськ:

Державний резервний фонд ДНР (управління у м. Докучаєвськ) (п. Ясний)

м. Єнакієве:

Філія №4 “Єнакіївський коксохімпром” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.

Волинцівська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”

Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ПУВКГ КП «Компанія “Вода Донбасу”.

Єнікаєвська ФС Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”

м. Хрестівка (Кировское):

Кіровський Водонапірний вузол Єнакіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

м. Макіївка:

Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

ПАТ “Торгівельно-продуктивна фірма “Полюс”.

ТОВ “ЕЛІС ВТБ-2”.

Склад хлору ВП “Шахта Яісновська-Глибока”, ВП «Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”

Очисні споруди “Шахта “Холодна Балка” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.

Очисні споруди ПВП “Гірник-95”.

ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.

Очисні споруди СП “ВОК ЛШ ім. В.І. Леніна” ВП “Управління з гасіння териконів, профілактика та рекультивація земель” ДП “Макіїввугілля”.

Філія №6 “ЯКХЗ” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.

Філія №7 “Макіївкокс” ЗАТ “Зовнішторгсервіс”.

м. Харцизьк:

Філія №1 “Харцизький сталепровідний канатний завод “Сілур” ТОВ “Ростекспоснаб 8”.

Очисні споруди Харцизького ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” (смт. Зуївка)

ВП “Зуївська ГЕС” РП “Енергія Донбасу” (м. Зугрес)

Очисні споруди ПУ “Зугресводоканал” ДП “Вода Донбасу” (м. Зугрес)

м. Шахтарськ:

Очисні споруди Шахтарського ПУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”

Амвросіївський район: