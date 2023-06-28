Джерело: Головне управління розвідки МОУ.

“Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе”, – повідомили в ГУР.

А також пояснили, що такі станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БпЛА.

Зазначимо, що в Україні триває 490-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 227 тисяч російських окупантів.

Зокрема, Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси “Бук” та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.