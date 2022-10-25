Тактична група розвідників СБУ знищила російську бойову машину піхоти "БМП-3" та ще дві позиції окупантів, які було виявлено під час аеророзвідки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, під час аеророзвідки було виявлено російську “БМП-3”. Відтак тактична група розвідників СБУ висунулась за передові позиції та знищила її влучним пострілом із протитанкового ракетного комплексу “Стугна”.

“На іншому напрямку після прямого влучання гранати РГО з ударного дрона один з окупантів вирушив на “концерт Кобзона” в ролі виконавця акробатичних трюків у повітрі”, – розповіли у відомстві.

Крім того, ще одну позицію російських загарбників, яку вони облаштували у захоплених дачних будинках, спецпризначенці СБУ відпрацювали мінометним вогнем.

Варто зазначити, що протягом 24 жовтня Збройні сили України знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни, 24 лютого, українські захисники знищили вже близько 68 420 одиниць живої сили ворога.

Зокрема, станом на початок 244-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки окупантів у низці населених пунктів Донецької області. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.