Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ракетний комплекс має дальність ураження від 1 до 16 км, а за висотою – від 0,01 до 10 км. Тепер ворожа техніка не буде самостійно контролювати повітряний простір і збивати всі повітряні цілі, що не упізнані системою “свій-чужий”.
“Російський ЗРК “Тор М1″ не зміг доїхати куди має – які дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором’язливо мовчать”, — додали у повідомленні.
Зазначимо, що “Тор” є всепогодним російським тактичним зенітним ракетним комплексом. Також ця система має властивості протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Вона може працювати в ручному чи автоматичному режимі, так і за участю операторів.
“Тор” розробили у 2008 році, він може одночасно обстрілювати чотири цілі. Зазначимо, що РФ використовувала таку ракетну систему під час бомбардування Сирії.
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