Міністерство цифрової трансформації запускає масштабний проєкт на підтримку українських школярів, у межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак, у межах цієї ініціативи, школи зруйновані внаслідок бойових дій, отримають 5 тисяч Apple iPad. Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За даними Мінцифри, 23 грудня, 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримали сучасні гаджети з комплектом навчальних програм.

Окрім цього, українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, що дасть змогу інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

“Цифровізація сфери освіти та технологічні рішення допомагають продовжувати навчальний процес навіть попри повномасштабну війну. Нам треба конкурувати у світі, і тому розвивати освіту. У нас немає іншого варіанту, як йти шляхом розвитку – боротися за людський капітал, за інновації, за найзручнішу країну у світі”, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначимо, що компанія Google надає грант на 2 мільйони доларів на розвиток цифрової грамотності українців та 50 тисяч ліцензій Google Workspace для уряду України.

“Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду. Домовилися про це під час зустрічі з командою техногіганту”, – розповів Михайло Федоров.

А також додав, що сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Завдяки цьому тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози кібератак російських окупантів. Цьому сприятимуть 50 тисяч ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися протягом року.

Крім того, міністр цифрової трансформації України зауважив, що також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. За його словами, новий грант на 2 мільйони доларів буде спрямовано на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи “Дія. Цифрова освіта”.