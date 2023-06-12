В Європі розмірковують над ідеєю використовувати українські сховища газу для збалансування попиту і пропозиції протягом другої половини літа 2023 року. У країнах ЄС поширюється ризикована ідея, яка має на меті запобігти зимовій енергетичній кризі після досвіду 2022 року.

Джерело: Bloomberg.

Більче-Волицько-Угерське сховище знаходиться у Львівській області на відстані 20 км від міста Стрий між сільськогосподарськими полями та лісами. Воно здатне накопичувати в чотири рази більше природного газу, ніж найбільше місце в Німеччині. Воно легко підключається до мереж блоку завдяки ролі України як транзитного маршруту протягом десятиліть для російської енергетики.

Низка труб і помп може стати важливою частиною зусиль Євросоюзу щодо забезпечення енергопостачання та перешкоди президенту РФ Володимиру Путіну в енергетичному шантажі.

Хоча в Україні вже півтора року триває повномасштабна війна й багато об’єктів енергетики зазнали масованих атак — сховище розташоване досить далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечним.

“Сприятлива ситуація не повинна призвести до того, що ми знову зробимо ту ж помилку, забувши про загрозу”, — казав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек про ризик можливості зупинки промислових потужностей взимку без російського газу через Україну.

Європейські політики стали розмірковувати, аби підтримувати зв’язки з Більче-Волицько-Угерським та іншими об’єктами, розкиданими по всій Україні. У нашій державі знаходиться найбільша на континенті мережа підземних печер, які можуть утримувати газ, коли попит і ціни підскочать взимку. Нині зберігання палива в Україні може запобігти надлишку в найближчі місяці.

“Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв’язок з газовими ринками ЄС”, — йдеться в заяві Bloomberg німецької енергетичної компанії RWE AG, яка раніше використовувала українські сховища.

Щоб зберігання газу в Україні стало життєздатним — ціни мають впасти достатньо низько, щоб виправдати витрати. Ймовірно, блоку доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов’язаних із конфліктом. Як саме втрутитися — не йшлося.

Раніше європейські енергетичні компанії зберігали газ в Україні, але після 24 лютого 2022 року його розміщення у країні, яка бере участь у бойових діях, було небезпечним. Проте з самого початку повномасштабної війни енергетика була зброєю в конфлікті, особливо, це довів російський підрив Каховської ГЕС.

Протягом 2022 року Кремль поступово скорочував постачання газу, створюючи хаос на енергетичних ринках Європи. Ці побоювання нікуди не зникли, як результат Україна пропонує допомогу. Крім прибутку для нашої держави таке співробітництво зміцнить зв’язки з блоком і послужить негативним ставленням до Росії після того, як Москва використовувала енергію, щоб послабити підтримку Києва.

Газосховища країни, розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею та становлять понад 30 мільярдів кубометрів. Оператор “Укртрансгаз” надає третину цієї площі, що еквівалентно приблизно 10% потреби ЄС у четвертому кварталі минулого року.

“Український ринок пропонує зберігання за фіксованою вартістю, що робить зберігання газу в Україні дуже привабливим і конкурентоспроможним варіантом”, — сказав Марко Заальфранк, керівник відділу торгівлі континентальною Європою швейцарської компанії Axpo.

Заальфранк водночас зауважив, що ризик повинен бути низьким. Переговори тривають, оскільки страхова галузь тримається на відстані від України, а ступінь готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення та того, чи готовий ЄС надати захист.

Речник Єврокомісії Тім Макфі заявляв, що виконавчий орган блоку “вивчає, чи можуть (вони долучитися до ініціативи, – ред.) і як гарантії, видані державними установами, можуть підтримати розблокування доступу до сховищ природного газу в Україні”. Також “Укртрансгаз” працює над запровадженням гарантій обслуговування, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною, аби потенційно стати “банком енергії для Європи”.

Європейські сховища досягнуть ліміту потужності вже на початку вересня. Утім попит на опалення з’являється лише пізно восени, створюючи ризик надлишку пропозиції, який може різко зникнути, якщо настане різке похолодання. Оскільки російські трубопровідні постачання в основному припинилися — стрибки попиту або перебої з постачаннями можуть мати надзвичайно великі наслідки. Але використання українських потужностей допомогло б запобігти обвалу цін напередодні зими.

“З початком війни ризики, пов’язані з енергетичною інфраструктурою в Україні, надзвичайно зросли, як ми, на жаль, побачили з недавнім вибухом дамби”, – підкреслив Марко Заальфранк.

Швейцарський трейдер Axpo накопичував газ в Україні до війни і готовий робити це знову, але він уважно стежить за розвитком подій. У розв’язанні цього питання державні гарантії будуть ключовими.