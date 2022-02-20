Українка Надія Хмілевська виборола перше місце на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу. Спортсменка виступала в категорії найлегша вага 48,5 кілограмів.

Про це повідомляє спортсменка в Instagram.

International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF) вважається найбільш конкурентною організацією. Спортивна арена пустувала більше ніж рік через коронавірусні обмеження. Початку IBJJF European Championship 2022 заважали спалахи пандемії, труднощі зі в’їздом, складна політична ситуація та скасування деяких рейсів.

На змаганнях Україну представляло багато спортсменів. У легкій вазі перемогла Надія Хмілевська, яка провела два поєдинки сабмішеном, тобто больовими прийомами. Спортсменка розповіла #Буквам, що підготовка до змагань розпочалася за місяць до їхнього початку. Для неї щоденні тренування виявилися нелегкими.

“Вона (підготовка) була супер важкою. Щоденні тренування з боротьби й фізична підготовка в тренежерному залі”, — згадує Надія Хмілевська.

Проте самі змагання не стали для українки проблемою. Вона додала, що була спокійна як ніколи під час них, проте хвилювалася за чоловіка Евгена Башкова та результати інших одноклубників. Зазначимо, що спортсмен на European Championship 2022 виборов друге місце в категорії 76 кілограмів. Також отримав нагороду Арсеній Миколаїв.

“Здивування (від першого місця) не було. Я дуже зраділа перемозі!” — поділилася спортсменка.

Спортсменка разом із чоловіком займаються джиу-джитсу вже багато років. Отримав медаль також спортсмен Арсеній Миколаїв та виборов перше місце їхній тренер Герман Городецький.