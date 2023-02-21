18 студентів та вчених-початківців з України приєднаються до групи стипендіатів стипендіальної програми Національного наукового центру для української наукової спільноти.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Спеціальна стипендіальна програма для студентів і науковців, які здобувають ступінь доктора, є ініціативою польського Національного наукового центру, котру оголосили в липні минулого року.

У пресслужбі центру зауважили, що до 22 стипендіатів, відібраних у жовтні, нині приєдналися ще 18 осіб, які навчатимуться та працюватимуть у польських університетах та інститутах Польської академії наук.

Максимальний розмір гранту — 5000 злотих на місяць для одного студента чи науковця, програма триває від 6 до 12 місяців.

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