Про це повідомляє PolskieRadio.
Спеціальна стипендіальна програма для студентів і науковців, які здобувають ступінь доктора, є ініціативою польського Національного наукового центру, котру оголосили в липні минулого року.
У пресслужбі центру зауважили, що до 22 стипендіатів, відібраних у жовтні, нині приєдналися ще 18 осіб, які навчатимуться та працюватимуть у польських університетах та інститутах Польської академії наук.
Максимальний розмір гранту — 5000 злотих на місяць для одного студента чи науковця, програма триває від 6 до 12 місяців.
Раніше стало відомо, що Netflix вирішив надати 100 стипендій для українських кінематографістів. З початку російського повномасштабного вторгнення з компанією вели перемовини щодо співробітництва.
- Школярам столичних навчальних закладів, які отримують призові місця на олімпіадах, конкурсах або турнірах із навчальних предметів, будуть виплачувати персональні стипендії.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що продовжують виплачувати державні стипендії імені Левка Лук’яненка. У такий спосіб протягом лютого виплати отримали 9 українських громадян.
- Для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню ними 14-річного віку.