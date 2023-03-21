Попри те, що Конституція України передбачає незалежну судову систему, суди залишаються дуже вразливими щодо політичного тиску та корупції, а довіра до судової влади залишається низькою.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Корупція серед суддів та прокурорів в Україні зберігається. Як пишуть в Держдепі, деякі судді стверджували, що високопоставлені політики тиснули на них, аби вони вирішували справи на їхню користь, незалежно від суті.

Крім того, деякі судді та прокурори брали хабарі в обмін на судові рішення. Вторгнення РФ уповільнило судові справи, тоді як інші фактори, такі як тривалі судові розгляди, зокрема в адміністративних судах, недостатнє фінансування та кадрове забезпечення, а також нездатність судів виконувати рішення, перешкоджали гарантіям справедливого суду.

Водночас напади на адвокатів часто пов‘язували із захистом ними клієнтів у політично чутливих кримінальних справах. У такий спосіб, підірвалася здатність адвокатів адекватно виконувати свої обов’язки та захищати права своїх клієнтів. Зокрема, у лютому 2022 року Рада адвокатів Києва заявила, що невідомі обстріляли офіси адвокатів у Києві. Цей інцидент наприкінці року розслідувала поліція.

Раніше судді, підсудні та захисники стверджували про випадки залякування з боку членів насильницьких радикальних угруповань. Втім, за даними центру з захисту прав людини “Zmina”, протягом року повномасштабного вторгнення таких випадків не зафіксовано. Це пояснили обмеженням протестів через воєнний стан та призов.

Часами видавалося, що результати судових процесів були заздалегідь визначені посадовцями чи іншим втручанням. Групи моніторингу судів критикували процесуальні порушення під час розслідувань та судових процесів, зокрема неправомірне використання доказів із чуток і письмових свідчень свідків.

Правозахисні пояснили ці ймовірні порушення можливою упередженістю суддів та політичним тиском з боку вищих посадових осіб юстиції та правоохоронних органів.