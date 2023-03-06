Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Зазначено, що російські військові кореспонденти та мілблогери стверджували, що загарбники захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня. Крім того, вони запевняли, що ведуть репортажі з позицій у східній частині Бахмута.
Як повідомляють аналітики, геолокаційні кадри показали, що найманці ПВК “Вагнер” продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута. Також додається, що сили приватної військової компанії Євгена Пригожина 5 березня просунулися вперед в районі залізничної станції Ступки.
Натомість – український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські ворожі війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута. Разом з цим російські мілблогери стверджували, що ПВК “Вагнер” відтіснила українські позиції до центральної частини міста. За даними аналітиків ISW, доки незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка.
- У ПВК “Вагнер”, головою котрої є соратник Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин, відкрили пункти набору у Ростові-на-Дону, Самарі, Тюмені на базі спортивних клубів.
- Серед найманців приватної військової компанії “Вагнер”, які воюють зараз проти України на боці РФ, є й ті, кого у 2020 році затримували в Мінську, але згодом повернули Росії.
- Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнер”.