Українські війська, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи останні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що російські військові кореспонденти та мілблогери стверджували, що загарбники захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня. Крім того, вони запевняли, що ведуть репортажі з позицій у східній частині Бахмута.

Як повідомляють аналітики, геолокаційні кадри показали, що найманці ПВК “Вагнер” продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута. Також додається, що сили приватної військової компанії Євгена Пригожина 5 березня просунулися вперед в районі залізничної станції Ступки.

Натомість – український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські ворожі війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута. Разом з цим російські мілблогери стверджували, що ПВК “Вагнер” відтіснила українські позиції до центральної частини міста. За даними аналітиків ISW, доки незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка.