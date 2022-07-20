Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Стало відомо, що 19 липня 2022 року так звана “влада” тимчасово окупованого Херсона заявила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Дописи в соціальних мережах продемонстрували бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

Наразі міст залишається придатним для використання, проте це робить російські війська вразливішими. Зазначається, що це один із двох пунктів перетину через Дніпро, де Росія може вивести свої війська з регіону.

Варто зауважити, що Херсон є політично та символічно важливим для Росії, втім нижня течія Дніпра є природним бар’єром із шириною водного шляху близько 1 000 м. У такий спосіб, контроль над форсуваннями Дніпра, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.