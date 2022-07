Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Стало відомо, що 19 липня 2022 року так звана “влада” тимчасово окупованого Херсона заявила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Дописи в соціальних мережах продемонстрували бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

Наразі міст залишається придатним для використання, проте це робить російські війська вразливішими. Зазначається, що це один із двох пунктів перетину через Дніпро, де Росія може вивести свої війська з регіону.

Варто зауважити, що Херсон є політично та символічно важливим для Росії, втім нижня течія Дніпра є природним бар’єром із шириною водного шляху близько 1 000 м. У такий спосіб, контроль над форсуваннями Дніпра, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/nx8fNH0vaD

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2022