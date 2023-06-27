Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці наголосили, що українські десантні війська досягли невеликого прогресу на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю.
Це один із перших випадків після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли українські сили, ймовірно, відбили частину території, окуповану Росією з 2014 року.
Розвідники резюмували, що останні численні атаки ЗСУ на Донбасі, імовірно, перенапружили сили так званої “ДНР” та бійців із Чечні, які діють у цьому районі.
- Збройні сили України взяли під контроль Рівнопіль у Донецькій області. 31-а окрема механізована бригада записала відео зі звільненого населеного пункту.