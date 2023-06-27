Британські розвідники зауважили, що вперше від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині, який росіяни окупували ще у 2014 році.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці наголосили, що українські десантні війська досягли невеликого прогресу на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю.

Це один із перших випадків після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли українські сили, ймовірно, відбили частину території, окуповану Росією з 2014 року.

Розвідники резюмували, що останні численні атаки ЗСУ на Донбасі, імовірно, перенапружили сили так званої “ДНР” та бійців із Чечні, які діють у цьому районі.