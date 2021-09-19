Українські вчені встановили вік кита, рештки якого знайшли в Антарктиді

Вчені Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) з'ясували вік кита, рештки якого знайшли на острові Расмуссен, що неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це йдеться у Facebook-акаунті НАНЦ.

Як відомо, на острові Расмуссен, що поблизу станції “Академік Вернадський”, на березі лежать рештки кита. Скільки він там знаходиться – точно відомо не було, але його пам’ятають полярники першої української експедиції.

Вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані (Польща). Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита – він становить 1350 років (+/- 30 років).

За словами вчених, ссавець помер у сьомому столітті “в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги й князя Володимира”.

Це синій кит – найбільша тварина у світі, завдовжки щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду.

Вчені НАНЦ кажуть, що це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду.

Науковці планують здійснити ще генетичний аналіз решток кита. Це дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад.