Українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.

Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни.

23 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.

Джек Деч, кореспондент з питань національної безпеки Foreign Policy, 22 липня повідомив, що невідомий високопоставлений чиновник оборони США заявив, що українські сили відбили невизначені “частини окупованих Росією сіл” у Херсоні протягом останнього тижня, 15-22 липня, вказуючи на те, що українські сили відбили здійснив деякі невизначені територіальні наступи вздовж лінії фронту.

Територія між лінією фронту та містом Херсоном є сільською і переважно складається з невеликих населених пунктів, жителі яких мають менше можливостей повідомляти про переміщення сил і бойові дії, що дозволяє змінювати контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з’являються у звітах із відкритих джерел. Російська влада також не має стимулу звітувати про українські територіальні здобутки.