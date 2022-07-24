Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни.
23 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.
Джек Деч, кореспондент з питань національної безпеки Foreign Policy, 22 липня повідомив, що невідомий високопоставлений чиновник оборони США заявив, що українські сили відбили невизначені “частини окупованих Росією сіл” у Херсоні протягом останнього тижня, 15-22 липня, вказуючи на те, що українські сили відбили здійснив деякі невизначені територіальні наступи вздовж лінії фронту.
Територія між лінією фронту та містом Херсоном є сільською і переважно складається з невеликих населених пунктів, жителі яких мають менше можливостей повідомляти про переміщення сил і бойові дії, що дозволяє змінювати контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з’являються у звітах із відкритих джерел. Російська влада також не має стимулу звітувати про українські територіальні здобутки.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена відкладають затвердження українського запиту на безпілотники великої дальності, оскільки стурбовані тим, що їхні технології можуть опинитися в руках військових РФ, якщо українці зазнають поразки.
- Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати нададуть на озброєння України стільки реактивних артилерійських систем HIMARS, “скільки зможуть”.