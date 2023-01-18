За даними британських розвідників ЗСУ, найімовірніше, вийшли з Соледару на Донеччині до кінця 16 січня.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що після виходу українських сил Соледар опинився під контролем військ РФ та найманців ПВК “Вагнер”. Своєю чергою ЗСУ після виходу з міста, ймовірно, створили нові лінії оборони на заході.

У розвідці нагадали, що Соледар, в основному, атакували вагнерівці. Бої за місто велись, щоб запобігти можливому оточенню Бахмута

“Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз піддається зростаючому тиску”, – мовиться у звіті.

Британські розвідники також опублікували знімки, на яких видно, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста.

Варто додати, що в Україні офіційно не повідомляли про відступ ЗСУ з Соледару.