Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Зазначається, що після виходу українських сил Соледар опинився під контролем військ РФ та найманців ПВК “Вагнер”. Своєю чергою ЗСУ після виходу з міста, ймовірно, створили нові лінії оборони на заході.
У розвідці нагадали, що Соледар, в основному, атакували вагнерівці. Бої за місто велись, щоб запобігти можливому оточенню Бахмута
“Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз піддається зростаючому тиску”, – мовиться у звіті.
Британські розвідники також опублікували знімки, на яких видно, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста.
Варто додати, що в Україні офіційно не повідомляли про відступ ЗСУ з Соледару.
- Кремль продовжує публічно спростовувати заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що вагнерівці несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області.