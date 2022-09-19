Росія зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно, Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області найближчими тижнями.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, як це було цього місяця у Харківській області.

Протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили оборону західної частини Херсонської області, включно з повітряно-десантними частинами та принаймні деякими підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії.

Проте, український контрнаступ у Херсонській області прогресує, і, як зазначили в Інституті вивчення війни, російські війська, схоже, намагаються уповільнити його та відступити на більш придатні для оборони позиції, а не зупинити його чи повернути назад. Безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв’язку (GLOC) через річку Дніпро до західної Херсонської області, схоже, все більше впливають на російські постачання на правому березі — останні звіти свідчать про нестачу їжі та води в окупованому Росією Херсоні та на хоча б тимчасове послаблення вогню російської артилерії.

Неякісні проксі-підрозділи вийшли з ладу на деяких ділянках російської лінії фронту, дозволяючи просуватися українцям. Українські війська, ймовірно, повернуть собі значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати російським GLOC і форсувати їх просування. Українські успіхи можуть і надалі бути повільними, якщо російські війська зможуть зберегти свою злагодженість, але також можуть значно прискоритися, якщо російські війська почнуть розрив.