Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про три речі, які відбуваються наразі під час російсько-української війни.

Про це він повідомляє у своєму Twitter.

Військові Збройних сил України здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків. Завдяки цьому кардинально змінюється диспозиція сторін.

Таку інформацію підтверджують й у Генштабі ЗСУ. У повідомленні заявили, що українські військові завдали нищівних ударів по угрупованнях російських загарбників, а на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

Також, за словами Подоляка, російські журналісти починають тікати зі своїх телеканалів.

Наприклад на тлі нещодавнього інциденту, коли під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні.

Водночас керівництво Російської Федерації намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати на теренах України.

Варто зазначити, що незадовго до вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Незабаром після цього дві країни оголосили про “партнерство без обмежень”.

Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022