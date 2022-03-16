Про це він повідомляє у своєму Twitter.
Військові Збройних сил України здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків. Завдяки цьому кардинально змінюється диспозиція сторін.
Таку інформацію підтверджують й у Генштабі ЗСУ. У повідомленні заявили, що українські військові завдали нищівних ударів по угрупованнях російських загарбників, а на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.
Також, за словами Подоляка, російські журналісти починають тікати зі своїх телеканалів.
Наприклад на тлі нещодавнього інциденту, коли під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні.
Водночас керівництво Російської Федерації намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати на теренах України.
Варто зазначити, що незадовго до вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Незабаром після цього дві країни оголосили про “партнерство без обмежень”.
Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022
- Також медики полку “Азов” у відеозверненні закликали деблокувати Маріуполь, аби була можливість привезти до міста медикаменти, евакуювати поранених та поховати загиблих.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський, під час відеозвернення до спільного засідання уряду та парламенту Канади, закликав політиків та чиновників зробити більше задля захисту України.
- Варто зазначити, що у Херсонській області окупанти вкрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. У зв’язку із цим місцеве населення вийшло мітингувати.