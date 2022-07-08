Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Росія зосереджує свою техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ, що знаходиться на півночі Донецької області. Це приблизно за 8 км на захід від поточної російської лінії фронту.
Російські загарбники роблять зупинки та перерви для того, щоб поповнити сили та техніку перед початком наступальних операцій у Донецькій області.
Натомість українські захисники продовжують наступ на південно-західному напрямку Херсона.
Британська розвідка повідомляє, що існує загроза того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде місто Сіверськ. Оскільки російська армія намагається просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети в районі міста Слов’янськ-Краматорськ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 July 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/u2asPHxXhf
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2022
- Станом на початок 135-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують інтенсивні обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту. Не припиняються і спроби наступу, однак ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Дементіївки та у районі Богородичного.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що дії російських армійців поблизу лінії фронту свідчать про те, що вони можуть готуватись до двох наступів одночасно – на міста Слов’янськ та Краматорськ, що на Донеччині.
- Раніше повідомлялося про те, що проросійські загарбники з так званої “ДНР” захопили два кораблі під іноземними прапорами у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Окупанти заявили, що ці судна тепер є “державною власністю”.