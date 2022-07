Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Росія зосереджує свою техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ, що знаходиться на півночі Донецької області. Це приблизно за 8 км на захід від поточної російської лінії фронту.

Російські загарбники роблять зупинки та перерви для того, щоб поповнити сили та техніку перед початком наступальних операцій у Донецькій області.

Натомість українські захисники продовжують наступ на південно-західному напрямку Херсона.

Британська розвідка повідомляє, що існує загроза того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде місто Сіверськ. Оскільки російська армія намагається просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети в районі міста Слов’янськ-Краматорськ.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2022