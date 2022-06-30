Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Зауважимо, що станом на 30 червня 2022 року найактивніші бойові дії тривають у Луганській області, де війська РФ намагаються захопити Лисичанськ.
Росіяни продовжують дотримуватися тактики “повзучого оточення” зі сторони Попасної. У такий спосіб, вони позбавляються необхідності форсувати нову велику переправу через річку Сіверський Донець у цьому районі.
Зокрема, російські війська досягають обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області, наступаючи від міста Ізюм.
У міністерстві оборони Великої Британії припустили, що ключовим фактором для результату військової кампанії залишатиметься здатність українських сил продовжувати вести бої для затримки росіян, а потім відводити війська, перш ніж вони потрапили в оточення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 June 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkEw9ka5F9
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2022
- Нагадаємо, що у Луганській області російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Лисичанська та “перерізанні” траси Лисичанськ-Бахмут.
- 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ “Ураган”. Повідомляється про щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.
- За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти атакують Лисичанськ (Луганська область) із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми.