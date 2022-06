Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Зауважимо, що станом на 30 червня 2022 року найактивніші бойові дії тривають у Луганській області, де війська РФ намагаються захопити Лисичанськ.

Росіяни продовжують дотримуватися тактики “повзучого оточення” зі сторони Попасної. У такий спосіб, вони позбавляються необхідності форсувати нову велику переправу через річку Сіверський Донець у цьому районі.

Зокрема, російські війська досягають обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області, наступаючи від міста Ізюм.

У міністерстві оборони Великої Британії припустили, що ключовим фактором для результату військової кампанії залишатиметься здатність українських сил продовжувати вести бої для затримки росіян, а потім відводити війська, перш ніж вони потрапили в оточення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/e6OC5lhAxv

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkEw9ka5F9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2022