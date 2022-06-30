Британські розвідники вважають, що зараз бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, який знаходиться за 10 км на південний захід від центру міста. Водночас українські захисники продовжують утримувати зайняті позиції в місті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Зауважимо, що станом на 30 червня 2022 року найактивніші бойові дії тривають у Луганській області, де війська РФ намагаються захопити Лисичанськ.

Росіяни продовжують дотримуватися тактики “повзучого оточення” зі сторони Попасної. У такий спосіб, вони позбавляються необхідності форсувати нову велику переправу через річку Сіверський Донець у цьому районі.

Зокрема, російські війська досягають обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області, наступаючи від міста Ізюм.

У міністерстві оборони Великої Британії припустили, що ключовим фактором для результату військової кампанії залишатиметься здатність українських сил продовжувати вести бої для затримки росіян, а потім відводити війська, перш ніж вони потрапили в оточення.