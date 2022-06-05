Українські війська провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а просування російських прямих нападів на місто та ширші операції з його оточення залишаються повільними. Українська оборона на сході залишається ефективною.

Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська успішно гальмують російські операції з оточення українських позицій у Луганській області, а також фронтальні штурми Росії в Сєвєродонецьку шляхом виважених та ефективних контратак і оборони західного берега Сіверського Дінця.

3 червня українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджають просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 3 червня не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії про те, що російські війська захоплять решту 10% області протягом наступних двох тижнів, стверджуючи, що українські сили мають достатньо підкріплень та техніки для подальших контратак і захисту своїх позицій. Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, дозволяючи українським захисникам завдати значних втрат нічого не підозрюючим чеченським підрозділам.

Проросійський мілблогер Воєнкор Котьенок Z стверджував, що російські війська навряд чи прорвуть українську оборону в Лисичанську з боку Сєвєродонецька (через продовження фронтальних штурмів і протистояння переправи через річку Сіверський Донецьк) і, ймовірно, їм доведеться завершити відхід від Попасної, якщо вони сподіваються. захопити Лисичанськ.

Українська оборона залишається міцною. Російські військові зосередили всі свої доступні ресурси на цій єдиній битві, щоб отримати лише скромні досягнення. Українські військові, навпаки, зберігають гнучкість та впевненість, щоб не тільки проводити локалізовані контратаки в інших місцях України (наприклад, на північ від Херсона), але й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку, які, як повідомляється, відбили 20% міста за останні 24 години.