Українські війська сповільнили просування Росії до Києва, західні чиновники попереджають про «довгу боротьбу»

Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про "довгу боротьбу", через те, що росіяни атакували стратегічні об'єкти по всій країні.

Про це пише міжнародна ділова газета Financial Times.

Чиновники в Києві заявили, що центр міста залишався під контролем уряду та військових у суботу, оскільки перевершені війська продовжували чинити опір найбільшим силам вторгнення в Європі за останні півстоліття. Протягом ночі в кількох районах столиці пролунали стрілянину та вибухи.

“Ми твердо трималися…ми витримали та успішно відбили атаки ворога”, – заявив президент України Володимир Зеленський у суботу.

Масштаби нічних боїв за Київ і здатність українських військових захищати більшу частину міста свідчать про те, що Росії ще не вдалося оточити столицю.

Кремль заявив, що його сили в суботу призупинили основну фазу нападу на Україну за наказом Володимира Путіна, який згодом наказав відновити атаку після того, як Київ проігнорував заклик Москви до переговорів.

Але Україна заявила, що не відмовляється від переговорів. “Україна, безперечно, ніколи не відмовлялася від переговорів”, – сказав радник Зеленського Михайло Подоляк.

Росія посилила застосування артилерії та ракетних ударів великої дальності по Києву, оскільки в п’ятницю ввечері їй було важко досягти різкого збільшення військ. “Це буде довга боротьба”, — сказав один із західних чиновників.

Водночас як інформує американський телеканал CNN, військовий чиновник НАТО стверджує, що сповільнене російське просування свідчить про бажання перемовин.