27 лютого

01:25 Російське вторгнення наштовхується на жорсткий опір – американські чиновники
01:19 За нанесення мітки для коригування вогню – до 15 років
00:37 Meta забороняє монетизацію російським державним ЗМІ
00:20 Окупанти убивають мирне населення: у Сумах внаслідок ворожого обстрілу будинку є загиблі та поранені
00:05 Українські війська сповільнили просування Росії до Києва, західні чиновники попереджають про «довгу боротьбу»

26 лютого

22:44 «Разом вистоїмо» – Кличко звернувся до українців
22:04 У Міноборони створили телефонну гарячу лінію для «російських матерів»
21:17 Росія «не надто потребує» дипломатичних зв’язків із Заходом – Медведєв
20:37 Оперативна інформація: ворог продовжує зазнавати втрат
20:26 В Instagram розпочали маркування акаунтів російських державних ЗМІ
19:00 Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі
18:28 Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину «Тритон»
17:11 Президент Польщі закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
16:59 Мер Харкова звернувся до містян та закликав зберігати спокій
16:37 Хакери Anonymous оголосили війну Путіну
16:09 Укрпошта приймає благодійні внески для ЗСУ
15:34 В окупованому Донецьку існує ймовірність підриву промислових місткостей з хімічними речовинами – СБУ
15:33 У ЗСУ попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців

Українські війська сповільнили просування Росії до Києва, західні чиновники попереджають про «довгу боротьбу»

Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про "довгу боротьбу", через те, що росіяни атакували стратегічні об'єкти по всій країні.

Неділя, 27 лютого 2022, 00:05
Підтримати

Про це пише міжнародна ділова газета Financial Times.

Чиновники в Києві заявили, що центр міста залишався під контролем уряду та військових у суботу, оскільки перевершені війська продовжували чинити опір найбільшим силам вторгнення в Європі за останні півстоліття. Протягом ночі в кількох районах столиці пролунали стрілянину та вибухи.

“Ми твердо трималися…ми витримали та успішно відбили атаки ворога”, – заявив президент України Володимир Зеленський у суботу.

Масштаби нічних боїв за Київ і здатність українських військових захищати більшу частину міста свідчать про те, що Росії ще не вдалося оточити столицю.

Кремль заявив, що його сили в суботу призупинили основну фазу нападу на Україну за наказом Володимира Путіна, який згодом наказав відновити атаку після того, як Київ проігнорував заклик Москви до переговорів.

Але Україна заявила, що не відмовляється від переговорів. “Україна, безперечно, ніколи не відмовлялася від переговорів”, – сказав радник Зеленського Михайло Подоляк.

Росія посилила застосування артилерії та ракетних ударів великої дальності по Києву, оскільки в п’ятницю ввечері їй було важко досягти різкого збільшення військ. “Це буде довга боротьба”, — сказав один із західних чиновників.

Водночас як інформує американський телеканал CNN, військовий чиновник НАТО стверджує, що сповільнене російське просування свідчить про бажання перемовин.

“У них проблеми. Їм не вистачає дизельного пального, вони сповільнюються, і моральний дух, очевидно, є проблемою”, – пояснив чиновник, вказавши на останні розвідувальні дані альянсу.

Теги: розвідка, російсько-українська війна, українське військо

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook