За словами високопосадовця з оборони США, українські війська намагаються повернути територію, яку завоювали росіяни протягом останніх декількох днів, назвавши їх "здатними та бажаючими" це зробити.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американський посадовець навів приклади того, як українці б’ються за повернення Херсона, а також відкидають російські війська з північного сходу від Миколаєва, аби вони були змушені змінити позицію на південь від міста.

Водночас представник оборони попередив, що США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною “ширшого оперативного плану” українців чи ні.

Проте він відзначив, що українська оборона виявилась дуже “спритною”.