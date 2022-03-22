Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американський посадовець навів приклади того, як українці б’ються за повернення Херсона, а також відкидають російські війська з північного сходу від Миколаєва, аби вони були змушені змінити позицію на південь від міста.

Водночас представник оборони попередив, що США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною “ширшого оперативного плану” українців чи ні.

Проте він відзначив, що українська оборона виявилась дуже “спритною”.