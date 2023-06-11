Джерело: Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, 10 червня українські підрозділи вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Зокрема, активність ЗСУ була помічена в Луганській області в районі Білогорівки.

Водночас, згідно зі словами речника ЗСУ Сергія Череватого, під Бахмутом українським військам вдалося просунутися на 1400 м. Також україніські сили вели активні бойові дії на кордоні Донецької та Запорізької областей (район Великої Новосілки) та в районі Оріхова на Запоріжжі.

“Геолоковані кадри, опубліковані 10 червня, демонструють те, що українські військові в західній частині Запорізької області домоглися локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова”,- йдеться в повідомленні.

При цьому на тлі підтверджених успіхів Збройних сил України військове керівництво РФ продовжує стверджувати, що російські сили на цих ділянках фронту успішно захищаються від спроб українського наступу.