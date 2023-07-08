В Україну з Туреччини повертаються українські військові, які боронили "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону перебували у Туреччині.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

Відтак до України повертаються – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.

“Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!”, – написав президент України.

Нагадаємо, що згідно з домовленістю з Туреччиною, п’ять звільнених з російського полону бойових командирів мали перебувати під особистою протекцією президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

У вересні минулого року президент повідомив про повернення з полону бойових командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

Зеленський розповів, що в обмін на них Україна віддала російській стороні 55 осіб. З боку Росії українським бойовим командирам загрожувало найжорстокіше покарання:

“Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ані співчуття, ані взагалі якихось слів – тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну”, – розповів президент.

Він повідомив про договір із Туреччиною, згідно з яким, 5 звільнених з полону командирів “Азовсталі” будуть знаходитися в Туреччині під особистою протекцією президента країни Ердогана до кінця війни.