Українські військові лікарі провели операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу. Подібних операцій не було проведено ніде у світі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні була виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки”, – розповіла Ганна Маляр.

Також вона зазначила, що вже дві такі операції, що були проведені в мобільному шпиталі врятували життя українським військовим.

“Завдяки надсучасним технологіям та професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі”, – додала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила на тому, що військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку поранених.