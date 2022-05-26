Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні була виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки”, – розповіла Ганна Маляр.
Також вона зазначила, що вже дві такі операції, що були проведені в мобільному шпиталі врятували життя українським військовим.
“Завдяки надсучасним технологіям та професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі”, – додала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила на тому, що військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку поранених.
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