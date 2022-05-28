Про це повідомляє пресслужба управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
“До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв”, — йдеться у повідомленні.
Також в управлінні додали, що Олександр став найкращим у номінації “Крилата піхота” на фестивалі “Армія Росії-2021”, однак під час зустрічі й з українськими бійцями “йому це не допомогло”.
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- Також Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.