Про це повідомляє пресслужба управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв”, — йдеться у повідомленні.

Також в управлінні додали, що Олександр став найкращим у номінації “Крилата піхота” на фестивалі “Армія Росії-2021”, однак під час зустрічі й з українськими бійцями “йому це не допомогло”.