Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними українських захисників, їм вдалось ліквідувати російського підполковника Юрія Агаркова, який був командиром 33 мотострілецького полку гвардії Збройних сил Російської Федерації.

Інформацію про смерть Агаркова підтвердив і губернатор Псковської області Михайло Ведерніков на своїй сторінці в Instagram.

Фото: скриншот з instagram.com/m.v_007/