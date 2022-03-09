Армія країни-загарбника продовжує втрачати особовий склад після вторгнення в Україну. За 14 днів війни українські військові знищили понад 12 000 російських окупантів, серед яких і представники найвищого командного складу РФ.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними українських захисників, їм вдалось ліквідувати російського підполковника Юрія Агаркова, який був командиром 33 мотострілецького полку гвардії Збройних сил Російської Федерації.

Інформацію про смерть Агаркова підтвердив і губернатор Псковської області Михайло Ведерніков на своїй сторінці в Instagram.