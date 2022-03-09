Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України.
За даними українських захисників, їм вдалось ліквідувати російського підполковника Юрія Агаркова, який був командиром 33 мотострілецького полку гвардії Збройних сил Російської Федерації.
Інформацію про смерть Агаркова підтвердив і губернатор Псковської області Михайло Ведерніков на своїй сторінці в Instagram.
- Нагадаємо, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.
- Також відомо, що наказ бомбити з літака мирні квартали та житлові будинки Харкова надав російський генерал Олег Маковецький. Виявилося, що чоловік сам родом із Чугуєва Харківської області.