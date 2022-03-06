За інформацією штабу операції Об'єднаних сил сьогодні, 6 березня, українські військові на Донбасі знищили 40 окупантів із РФ чимало ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС.

Так, сьогодні окрім десятка російських загарбників українські захисники знищили 8 БМП агресора, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чимало артилерійських систем (наразі кількість уточнюється).

Зазначається, що протягом дня запеклі бої велись на Луганському напрямку. Окупанти намагались пройти вперед захопивши українські населені пункти. Буде здійснено чимало спроб прорвати українську оборону чи не на всіх напрямках, застосувавши артилерію. Проте всі атаки загарбників були відбиті українськими військовими.

Поблизу Сєвєродонецька військові підрозділи десантно-штурмових військ не дають окупантам наблизитись до міста.