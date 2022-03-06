Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС.
Так, сьогодні окрім десятка російських загарбників українські захисники знищили 8 БМП агресора, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чимало артилерійських систем (наразі кількість уточнюється).
Зазначається, що протягом дня запеклі бої велись на Луганському напрямку. Окупанти намагались пройти вперед захопивши українські населені пункти. Буде здійснено чимало спроб прорвати українську оборону чи не на всіх напрямках, застосувавши артилерію. Проте всі атаки загарбників були відбиті українськими військовими.
Поблизу Сєвєродонецька військові підрозділи десантно-штурмових військ не дають окупантам наблизитись до міста.
- Нагадаємо, у Києві збили крилату ракету окупантів. Сили протиповітряної оборони ліквідували її над дитячою лікарнею “Охматдит”.
- Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що низка населених пунктів України залишаться без газопостачання, оскільки російські окупанти обстрілами пошкодили газопровід на Донеччині.