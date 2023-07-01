Фахівці зауважили, що приблизно з 23 червня українські сили майже напевно відновили розгортання особового складу на східному березі річки Дніпро в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Розвідники повідомили, що бої на східному березі Дніпра посилились з 27 червня. Там тримають оборони підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, що входить до складу Дніпровської групи військ (ДГВ).

У розвідці додали, що останніми тижнями Росія, ймовірно, передислокувала елементи ДГВ, які захищають берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку.

“Бойові дії навколо голови мосту майже напевно ускладнені затопленням, руйнуванням і залишками бруду внаслідок підриву Каховської дамби 6 червня 2023 року”, – резюмували експерти.