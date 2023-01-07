Український військовий підрозділ працює над створенням гранати, яка буде мати невелику вагу й зможе знищити 40-тонний танк.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

На двох дерев’яних столах на дальній стороні тісної майстерні на сході України лежить безліч переважно нічим не примітних предметів: двосторонній скотч, рукавички, шестигранні ключі, паяльник, 3D-друкований пластик, кулькові підшипники та цифрові ваги. Поряд з ними розміщена німецька осколкова граната DM51.

Всі ці предмети є важливими складовими для українських військових, які намагають скласти головоломку: як створити гранату, яка майже нічого не важить, але яку можна скинути з безпілотника та знищити приблизно 40-тонний російський танк?

“Війна – це економіка. Це гроші. І якщо у вас є дрон за 3 000 доларів і граната за 200 доларів, і ви знищуєте танк, який коштує 3 мільйони доларів, це дуже цікаво”, — сказав Граф, кремезний бородатий український військовий, який керує командою безпілотників свого підрозділу.

Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому, технологічний прогрес на полі бою здебільшого зосереджений на зростаючому використанні обома країнами невеликих безпілотних літальних апаратів із дистанційним керуванням та їхньому зростаючому значенні майже в усіх аспектах війни — включаючи розвідку, коригування вогню артилерії та так звані атаки камікадзе .

Тепер Граф і його команда, які стали експертами у знищенні російських військ за допомогою боєприпасів, скинутих з повітря, намагаються підняти ефективність безпілотників на наступний рівень: використовуючи їх для доставлення, як вони вважають, ідеальної гранати.

Проте завдання полягає в тому, щоб створити цю гранату. “Це наша головна мета”, — сказав Граф минулого місяця зі свого штабу в місті Слов’янськ.

Його оточували різноманітні компоненти, необхідні для перетворення літаючої іграшки на смертоносний бойовий інструмент. Як й інші українські військові на війні, журналістам він представлявся лише військовим позивним.

Робота в майстерні Графа є ще одним прикладом того, як українська армія адаптувалася до війни, створюючи переваги перед обличчям переваг російської армії в чисельності війська та озброєнні великої дальності.

За словами Графа, граната має важити близько 1,1 фунта, максимальна вага, яку може витримати безпілотник DJI Mavic 3 без суттєвих порушень його польоту.

Для того, аби наблизити гранату до бажаної ваги, його команда використовувала 3D-принтер, щоб спробувати зробити легкий корпус, який міг би утримувати вибухівку, необхідну для пробиття броні танка. Копітка робота полягає в тому, щоб експериментувати з гранатами різної конструкції, затиснутими в лещатах у їхній робочій кімнаті, і працювати навколо вибухових механізмів для їх точного налаштування.

За словами Графа, граната має бути здатна пробити корпус бронетранспортера або танка, що зараз неможливо з боєприпасом вагою близько фунта. Зараз їх найкращою гранатою є німецька DM51, вибухівка, яка з прикріпленими стабілізуючими плавниками важить близько встановленого порогу. Проте DM51 виготовлена для знищення солдатів, тому вона не ефективна проти танка.

“Кожного дня ми вчимося, проводимо експерименти з гранатами, бомбами, безпілотниками і покращуємо нашу роботу”, — додав Граф.

Для Графа та легіонів українських операторів безпілотників і збройників пошуки вдосконаленої гранати є частиною ширших перегонів озброєнь безпілотників з Росією. Як і команда Графа, російські військові також намагаються зробити свої невеликі безпілотні транспортні засоби смертоноснішими.

Безпілотник китайського виробництва Mavic 3 перетворився на повсюдний кістяк безпілотних сил України. Він маленький, портативний, має достатній час автономної роботи та радіус дії, і його можна швидко спорядити для скидання гранат. Проте російські війська також його використовують.

“Українські безпілотники є більш спрощеними та працюють безпосередньо з військовими”, — сказав Семюел Бендетт, фахівець з російських безпілотників та іншої зброї в дослідницькій та аналітичній організації в Арлінгтоні CNA.

Це означає, що винаходами Графа та його товаришів можна швидко поділитися з іншими підрозділами дронів у групах чату, перш ніж використовувати їх у польових умовах, без особливого нагляду.

На одній із полиць у майстерні Графа було сховано свідчення індустріалізованих спроб Москви конкурувати з Києвом: російський ОФСП заводського виробництва , невелика, приблизно 40-міліметрова граната, призначена для скидання з Орлана-10, розвідувального безпілотника, який звучить як газонокосарка. На боці гранати трафаретом була вказана дата виготовлення – березень 2022 року.

“Вони просто випускають модифікацію цієї гранати за замовчуванням”, — сказав Ілля, один з інженерів і збройників Графа. Також він додав: “Ми кидаємо все, що можемо знайти. Головне, що потрібно враховувати це вага гранати, яку може перемістити дрон”.

Ще одна перешкода, з якою стикаються українські оператори безпілотників — це необхідність модифікувати зброю, щоб вона працювала так, як вона спочатку не створювалася.

Виклики подвійні: завалені боєприпасами з таких країн, як Франція, Німеччина та Сполучені Штати, українські війська мають вивчити тонкощі кожного пристрою, перш ніж приступати до встановлення вибухівки.

Попри ризики, Граф і його команда продовжують працювати у своїй майстерні, де знаходяться різні види вибухівок, наближаючись до тієї ідеальної гранати, що може знищувати танки. Зараз у них є боєприпаси, які, за їхніми словами, можуть пробивати російську броню, але вони приблизно на пів фунта важчі, аніж потрібно.

“Ми робимо гранати зі сміття. Але якщо ви можете знищити танк з дрона Mavic, ви найкращий у цій війні”, — пожартував Граф.