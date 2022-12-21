Про це інформує CNN.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Джо Байден оголосив, що США надішлють в Україну комплекс Patriot.

“Патріот потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування”, — сказав представник Пентагону.

Комплекс протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси, які США надсилають в Україну — як частину останнього пакету допомоги у сфері безпеки — “нададуть Україні критично важливий потенціал далекого радіусу дії” для захисту від “крилатих ракет, балістичних ракет і літаків”, – додав чиновник.

Він додав, що для захисту неба немає “срібної кулі”. Їх мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони.

“Patriot доповнить набір засобів середньої та малої дальності, які ми надали та які союзники надали в попередніх пакетах пожертв”, – додав представник Пентагону.