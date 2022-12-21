Про це інформує CNN.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Джо Байден оголосив, що США надішлють в Україну комплекс Patriot.
Комплекс протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси, які США надсилають в Україну — як частину останнього пакету допомоги у сфері безпеки — “нададуть Україні критично важливий потенціал далекого радіусу дії” для захисту від “крилатих ракет, балістичних ракет і літаків”, – додав чиновник.
Він додав, що для захисту неба немає “срібної кулі”. Їх мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони.
“Patriot доповнить набір засобів середньої та малої дальності, які ми надали та які союзники надали в попередніх пакетах пожертв”, – додав представник Пентагону.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.
- 21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.
- Раніше полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.