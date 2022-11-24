Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала причетність українських військових до нібито "розстрілу" військових РФ, які нібито хочуть здатися у полон в Макіївці.

Про це вона заявила в етері військового телебачення.

За її словами, такі відео з’являються часто та “працюють” на російську пропаганду. Також маляр зауважила, що подібні записи вивчаються на предмет фейку.

“Якщо дивитися [відео] в сповільненому режимі, то стає очевидним, що це роблять не українські військові”, — сказала заступниця міністра оборони.

ДОВІДКА. Раніше американське видання The New York Times підтвердило, що нещодавнє відео з нібито “розстрілом російських військових” є справжнім. Втім, журналісти не знають, за яких саме обставин це сталося.

Відтак росіяни звинуватили українські сили у нібито “безжальному розстрілі неозброєних російських військовополонених”, а Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що солдати РФ відкрили вогонь під час капітуляції.

Вбивства сталися, коли українська армія відбила село Макіївка Луганської області всередині листопада. Тоді російські сили зазнали великих втрат.