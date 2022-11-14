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Українські військові не приймуть жодних компромісних рішень – Залужний поспілкувався з Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за все, що американський народ та особисто генерал роблять для українців, і за високу оцінку дій Збройних Сил України.

Понеділок, 14 листопада 2022, 22:34
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Про це Валерій Залужний повідомив у Facebook.

Він зазначив, що наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації.

“Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил…Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – росія має залишити всі захоплені території”, – наголосив Головнокомандувач.

Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну ситуацію та першочергові потреби Сил оборони. Відзначив, що ситуація на фронті стабільна та контрольована.

Він також зазначив, що українські сили уважно відслідковують дії противника на кордоні з РФ і будують надійний щит для захисту України з півночі.

Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

“Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони”, – поінформував Валерій Залужний.

Генеральний штаб ЗСУ продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань зі стабілізації ситуації у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що Україна демонструє неймовірну стійкість, адже веде війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Зауваживши на високій ціні, яку доводиться сплачувати, він запевнив у неодмінній перемозі українського народу.

Теги: Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, Марк Міллі, питання перемовин, ситуація на фронті, телефонна розмова

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