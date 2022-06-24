Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гайдая, українські захисники вийдуть з Сєвєродонецька, щоб зайняти нові, більш укріплені позиції.

Також очільник Луганщини наголосив, що російські окупанти практично зруйнували Сєвєродонецьк. Зокрема знищено всю критичну інфраструктуру, пошкоджено 90% самого міста, а 80% житлових будинків доведеться зносити, оскільки відновити їх неможливо.

“Війська РФ просуваються в напрямок Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті. З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шістьох “Точок-У”, – додав Гайдай.