Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Гайдая, українські захисники вийдуть з Сєвєродонецька, щоб зайняти нові, більш укріплені позиції.
Також очільник Луганщини наголосив, що російські окупанти практично зруйнували Сєвєродонецьк. Зокрема знищено всю критичну інфраструктуру, пошкоджено 90% самого міста, а 80% житлових будинків доведеться зносити, оскільки відновити їх неможливо.
“Війська РФ просуваються в напрямок Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті. З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шістьох “Точок-У”, – додав Гайдай.
- Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти захопили два населені пункти на Сєвєродонецькому напрямку.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни, цей тиждень стане вирішальним для ЗСУ у напрямку Сєвєродонецька. Російське керівництво встановило 26 червня як кінцевий термін для підходу російських військ до адміністративного кордону Луганської області, що, ймовірно, призведе до активізації зусиль щодо повного контролю над Сєвєродонецьком і просування на захід до кордону області.