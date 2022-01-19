Поки весь світ губиться у здогадках, чи наважить Володимир Путін на чергову агресію проти України, на фронті українські військові розповіли, як будуть відбиватись від Росії.

Про це йдеться у статті британської газети The Guardian.

Одним зі співрозмовників видання став командувач української армії Юрій Ульшин. Військовий знаходиться поруч з руїнами, які раніше були школою. На столах багато сміття, а серед уламків – фотографія класу 2011 року. Серед приміщення розкидані олівці та книги. А за стіною видніється вид на море і сосни:

“Чому Росія це зробила? У мене просто болить серце”, – запитав Ульшин.

Ця зруйнована російськими кулями початкова школа знаходиться у Широкиному. Колись це село було курортним, в пансіонати якого приїжджали туристи. Тепер же від всього залишились тільки примарні уламки. Курортний комплекс Широкиного більше нагадує фантасмагоричний знімальний майданчик.

Сепаратисти знаходяться не так далеко. Вони розташувались на схилі пагорба села Водяне:

“На днях випустили ракету по одному із наших авто, які в той час були на патрулі. Промахнулись”, – розповів Юрій Ульшин.

На питання, чи було у селі хоч десь безпечно, військовий відповідає запереченням:

“Смерть приходить тоді, коли ти її не чекаєш. Російські найманці дуже професійно працюють. У 2018 році мене підстрелив ворожий снайпер. Тоді я втратив багато крові, всі думали, що не виживу. Але я тут”, – додав Ульшин.

З осені 2021 року Росія стягує до українського кордону тисячі своїх військових. На сьогодні біля кордону вже стоїть 100 000 солдатів РФ. Окрім цього, тривожним сигналом є те, що в лютому 2022 року Москва та Мінськ проведуть спільні військові навчання у Білорусі, які також пройдуть недалеко від кордону України.

Поки що точно не відомо, наважиться Кремль на нове вторгнення чи ні. США та Європа вже засудили дії російського президента та пригрозили йому новими санкціями. Америка також розглядає можливість військової допомоги Києву. Проте, якщо Путін захоче почати атаку — його навряд чи зупинять попередження Заходу:

“Повернемось до історії. Кожен конфлікт має більш активну і менш активну фази. Не думаю, що Москва має на меті захопити всю Україну. Скоріш за все, це буде гібридна війна з метою змінити владу, яка прагне до НАТО”, – зазначив Ульшин.

За майже 8 років війни ЗСУ стали більш мотивовані, професійні. Вони готові захищати свою землю. Правда, що стосується озброєння, тут все не так добре.

У 2014 році після окупації Криму Україна втратила значну частину свого флоту. І хоча з часом Москва повернула Києву старий радянський військовий корабель “Донбас”, який зараз стоїть у порту Маріуполя з двома броньованими артилерійськими катерами, це не зрівняється з тими кораблями, які є в наявності Чорноморського флоту Росії.

Капітан Олександр Григоревський розповів, що Росія таємно анексувала Азовське море, хоча, згідно з умовами договору від 2003 року, Київ та Москва мають спільний доступ до водойми:

“Тепер під контролем Кремля опинилась Керченська протока в Криму – єдиний вхід та вихід до Азовського моря. Нещодавно Москва заявила, що забороняє катерам України появлятись у більшій частині внутрішнього моря, прикриваючись “морськими навчаннями”. А коли в грудні наш корабель “Донбас” вирушив до Керчі, ФСБ Путіна звинуватило нас в агресії”, – додав Григоревський.

На шляху до просування Росії зі сходу стоїть місто Маріуполь. У 2014 році сепаратисти змогли на два місяці взяти його під контроль, проте українським військовим вдалось відбити Маріуполь.

Одним з тих, хто допомагав звільнити Маріуполь став Анатолій Лазар, який через деякий час одружився з місцевою жителькою. Він розповів, що у місті ще досі панує проросійський настрій, особливо — серед людей пенсійного віку. Як уточнив Лазар, на людей дуже впливає телебачення, адже в Маріуполі досі можна безперешкодно дивитись російські пропагандистські телеканали.

На маріупольському аеродромі визнають, що якщо Росія дійсно наважиться на вторгнення, скоріш за все вона почне бомбити злітно-посадкову смугу та інші важливі військові об’єкти:

“Фізичну інфраструктуру нам буде важко захистити. Але ми вміємо розташовувати свої сили так, щоб втрати були мінімальними”, – розповів Тарас Єлейко.

Він також додав, що Росія для окупації України знадобиться не менше 600 000 військових, а таких ресурсів, впевнений Єлейко, у Путіна немає.

Тарас Єлейко є одним з акторів театральної трупи із західної України. Вони прибули на Донбас, щоб розважити ЗСУ показом вертепу. Трупа показала не зовсім традиційний вертеп, адже в виставі були залучені такі персонажі як Володимир Путін та Джо Байден.

Одна з акторок вертепу — львівська історикиня Олена Чебелюк. Вона розповіла про побоювання нового вторгнення Росії та додала, що армія України не дуже готова відбивати атаку:

“Насправді, у нас дуже мало сучасного озброєння. Є старі радянські ракети, але більшість з них не в дуже хорошому стані. Якщо почнеться велика війна — то у перші тижні ми зазнаємо багато втрат”, – поділилась Чебелюк.

Вона додала, що багато українців готові будуть почати партизанську війну і захищати свої міста та села:

“Українці ненавидять Путіна. Особливо жителі заходу. Я сподіваюсь, що всі ці погрози Росії — не більше аніж блеф, щоб отримати щось від США та Європи”, – зазначила історикиня.

За словами Олени Чебелюк, українці не терплять диктаторів і завжди готові постати проти них. Як приклад вона привела Революцію Гідності, яка звершилась втечею тодішнього президента Віктора Януковича:

“Українці та росіяни — не один народ. Росіяни 20 років жили у диктатурі і вони щасливі. А ми дикторів не любимо. Путін любить мріяти та хоче здаватись наймогутнішим у світі. Але якщо він захоче встановити диктатуру в Україні — зазнає невдачі”, – підсумувала Чебелюк.