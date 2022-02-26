Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію, зазначивши, що персонал залишив сховища та приступив до роботи.
Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Слава нашим ЗСУ!”, – наголосив міністр.
Також у штатному режимі працює Київська ТЕС-6 на Троєщині. У МЕУ підсумували, що наразі об‘єднана енергосистема України працює стабільно.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, спростувавши інформацію ніби він закликає Збройні Сили України складати зброю та евакуюватись.
- Нагадаємо, що міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
- Також Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.