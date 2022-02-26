Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію, зазначивши, що персонал залишив сховища та приступив до роботи.

Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Слава нашим ЗСУ!”, – наголосив міністр.

Також у штатному режимі працює Київська ТЕС-6 на Троєщині. У МЕУ підсумували, що наразі об‘єднана енергосистема України працює стабільно.